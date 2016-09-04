Австрийский министр: надо преодолеть санкции против России

По мнению Андрэ Руппрехтера, Евросоюзу нужно использовать Brexit для отмены антироссийских ограничительных мер
По мнению министра сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Австрии Андрэ Руппрехтера, Евросоюз после решения Великобритании выйти из состава сообщества должен воспользоваться ситуацией для создания условий по отмене санкций в отношении России.
«Британцы всегда были сторонниками строгой линии, так сказать, линии США по отношению к России», — приводит ТАСС слова Руппрехтера.
Министр также добавил, что «сейчас надо использовать новую ситуацию как отправную точку, чтобы преодолеть санкции против РФ».
«Нам нужна стратегия по выходу (из сложившейся обстановки)», — подчеркнул Руппрехтер.
Также сообщается, что Андрэ Руппрехтер собирается в октябре этого года посетить продуктовую выставку «Золотая осень» в Москве.
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