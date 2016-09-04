Лавров и Керри проведут совещание перед встречей Путина и Обамы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в понедельник проведут переговоры перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы. Такое заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос агентства «Интерфакс», Песков подтвердил эту последовательность в рамках рабочего графика главы государства РФ 5 сентября.

Ранее «Известия» писали, что во время саммита G20 в Ханчжоу глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии.

Лавров и Керри, в частности, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в борьбе с террористами.