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Лавров и Керри проведут совещание перед встречей Путина и Обамы

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в понедельник проведут переговоры перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы. Такое заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос агентства «Интерфакс», Песков подтвердил эту последовательность в рамках рабочего графика главы государства РФ 5 сентября.

Ранее «Известия» писали, что во время саммита G20 в Ханчжоу глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии.

Лавров и Керри, в частности, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в борьбе с террористами.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Лавров и Керри проведут совещание перед встречей Путина и Обамы

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

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