Асамоа Гьян не сыграет со сборной России

Главная звезда сборной Ганы не прилетел в Москву со своей национальной командой
По информации «Известий», главная звезда сборной Ганы 30-летний форвард Асамоа Гьян не прилетел со своей командой на товарищеский матч с Россией. Об этом «Известиям» сообщил партнер Гьяна по национальной сборной Самуэль Тетте.
- Мы разместились в отеле в центре Москвы, - сказал футболист. - Гьян в Россию не прилетел.
Ранее на сайте РФС появилась информация, что Гьян в составе своей национальной команды примет участие в товарищеской игре со сборной России.
Отметим, Асамоа Гьян является капитаном сборной Ганы, рекордсменом по количеству сыгранных матчей (95 игр) и забитых мячей (48). Летом нынешнего года 30-летний форвард перешёл в клуб «Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов.
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