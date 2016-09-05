Барак Обама прокомментировал инцидент в аэропорту Ханчжоу

Президент США Барак Обама прокомментировал ситуацию с трапом, а также произошедший конфликт между американской и китайской сторонами в аэропорту Ханчжоу.

По данным Fox News, американский лидер, которому пришлось воспользоваться запасным выходом из-за отсутствия специального трапа во время прибытия на саммит G20, объяснил, почему журналисты из США отказали китайским чиновникам, которые просили не освещать эту ситуацию.

«Важно, что пресса может иметь доступ к нашей работе и имеет возможность задавать вопросы. Мы не отказываемся от наших идеалов и ценностей в подобных поездках», - заявил глава Белого дома.

Барак Обама также добавил, что он «бы не переоценивал значение этого эпизода».

Ранее «Известия» писали, что США отклонили предложение властей Китая предоставить американскому лидеру Бараку Обаме, прибывшему на саммит G20 в Ханчжоу, трап с красной ковровой дорожкой.

Вашингтону не понравилось, что водитель трапа не разговаривает по-английски и не понимает инструкции сотрудников службы безопасности президента США. Китай предложил услуги переводчика, который сидел бы за водителем, но США данный вариант не устроил. В итоге американцы отказались от предоставления трапа, а Обама покинул самолет по запасной лестнице, расположенной в хвосте «борта №1».