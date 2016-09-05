Сирийская оппозиция намерена установить диктатуру в стране

План сирийского Высшего комитета по переговорам (ВКП, внешняя оппозиция), который должен быть опубликован на этой неделе, предполагает сосредоточение всей полноты власти в руках одной структуры —так называемого «Переходного органа управления». Этот документ в корне противоречит достигнутым ранее договоренностям по сирийскому урегулированию. Об этом «Известиям» рассказал глава делегации «Хмеймим» на переговорах в Женеве Ильян Масаад, который получил черновик документа по своим каналам.

— Речь идет о 16-страничном документе, описывающем переходный период. Мы получили его от своих источников, близких к ВКП. Даже беглого знакомства с ним достаточно, чтобы понять, что речь идет о желании авторов текста установить в Сирии диктаторский режим, —рассказал Ильян Масаад.

В соответствии с выдержками, предоставленными главой делегации «Хмеймим» в распоряжение «Известий», документ предполагает формирование «Переходного органа управления», который сосредоточит в своих руках полномочия как президента, так и правительства Сирии, а также «будет представлять страну во всех международных и региональных организациях», «распределять бюджет», «обеспечивать работу министерств и ведомств» и «контролировать все финансовые учреждения, в том числе Центральный банк».

ВКП 1 сентября объявило намерении опубликовать свой план по политическому переходу в Сирии. Об этом сообщила представительница оппозиционного объединения, которое также называют «Эр-риядской группой», Хинд Кабават. В план войдет создание «Переходного органа управления», правда, по словам Кабават, только с исполнительными полномочиями. Кроме того, в документе будут прописаны такие детали, как продолжительность политического перехода, механизм по обеспечению справедливого представительства меньшинств и планы по реформированию и восстановлению государственных институтов.

Формирование переходного органа является предметом острых дискуссий между правительственной делегацией на переговорах в Женеве и рядом оппозиционных объединений. Представители властей в Дамаске и часть их оппонентов настаивают, что этот орган, в соответствии с международными договоренностями, никоим образом не должен влиять на судьбу президента Башара Асада. В то же время, по мнению ВКП, сирийскому лидеру в будущем политическом устройстве Сирии места нет.

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Оппозиция планирует установить в Сирии диктатуру