Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В России 5 сентября стартует дополнительная волна ЕГЭ

В экзаменах, проводимых в сентябрьские сроки, имеют право участвовать учащиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам

В понедельник в России экзаменом по русскому языку стартует дополнительный период проведения ЕГЭ-2016.

«Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку подали около четырех тысяч человек. Экзамен проводится в 77 субъектах Российской Федерации, включая Крым. Задействовано около 110 пунктов проведения экзаменов», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн. Мониторинг сдачи ЕГЭ осуществят более 150 федеральных общественных наблюдателей и более 100 онлайн-наблюдателей.

Экзамен по русскому языку содержит 25 заданий. Продолжительность экзаменационной работы составит 3,5 часа. Для того, чтобы получить аттестат, необходимо набрать минимум 24 балла.

ЕГЭ по математике базового уровня пройдет в дополнительный срок 8 сентября, на экзамен записалось 12 тысяч человек. Кроме того, 14 сентября запланирован ЕГЭ по обоим предметам - русскому языку и математике базового уровня.

Участвовать в экзаменах в сентябрьские сроки имеют право учащиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Таким образом молодые люди смогут получить школьные аттестаты и продолжить обучение в колледжах и техникумах.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В России 5 сентября стартует дополнительная волна ЕГЭ

В экзаменах, проводимых в сентябрьские сроки, имеют право участвовать учащиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке