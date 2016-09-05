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Разведуправление Минобороны США извинилось за твит в адрес Китая

Ранее американское военное ведомство опубликовало твит, комментирующий сообщение New York Times о «холодном приеме», оказанном главе Белого дома Бараку Обаме в Китае

Разведуправлению Минобороны США (РУМО) пришлось извиниться за опубликованную в Twitter запись с замечанием в адрес Китая

В субботу, 3 сентября, на официальной странице военного ведомства в соцсети был опубликован твит, комментирующий сообщение New York Times о «холодном приеме», оказанном главе Белого дома Бараку Обаме в Китае.

«Как всегда классно, Китай»,— говорилось в записи.

Как передает телеканал CNN, позже твит был удален, а разведуправление извинилось за его публикацию.

Ранее «Известия» сообщили, что китайская сторона не подала трап с красной ковровой дорожкой к самолету американского лидера. В итоге Барак Обама был вынужден покинуть самолет по запасной лестнице, расположенной в хвосте воздушного судна.

После этого между помощником американского президента и китайским чиновником произошел конфликт. Китайская сторона не допустила к президенту США американских журналистов.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Разведуправление Минобороны США извинилось за твит в адрес Китая

Ранее американское военное ведомство опубликовало твит, комментирующий сообщение New York Times о «холодном приеме», оказанном главе Белого дома Бараку Обаме в Китае

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