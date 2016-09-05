В результате пожара в Омске погибли четыре человека

Причиной возгорания, произошедшего в одном из дачных домов города, могло стать замыкание электропроводки
В результате пожара, произошедшего в одном из дачных домов Омска, погибли трое мужчин и одна женщина. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки.
«После ликвидации пожара в дачном доме в микрорайоне Крутая Горка г. Омска были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Управления МВД России по Омской области.
Как передает агентство, ссылаясь на ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:03 местного времени (21:03 мск). Пожар был ликвидирован в 1:11 (22:11 мск). К тушению были привлечены пять человек и две единицы техники.
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