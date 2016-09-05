Еще 400 домов были подтоплены в Приморье за минувшие сутки

В результате паводков в Приморском крае, подтопленными оказались свыше 3,6 тысячи домов. Всего за сутки их число увеличилось более чем на 400. На утро воскресенья в Приморском крае было подтоплено 3,26 тысячи домов.

«В результате прошедших проливных дожей на территории Приморского края подтоплено 3,678 тысячи домов в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссурийска. Кроме этого вода вошла в 5037 придомовых территорий края»,— приводят «РИА Новости» сообщение ДВРЦ МЧС России.

По данным агентства, на 43 участках автодорог Приморья наблюдаются переливы воды через дорожное полотно общей протяженностью 221 километр.

Отмечается, что для жителей подтопленных домов были развернуты 13 пунктов временного размещения (ПВР). Пострадавшие от стихии обеспечены питанием, также им оказывается медицинская и психологическая помощь. Всего из подтопленных районов края эвакуировано свыше 800 человек. Кроме этого, к размещению подготовлено еще 23 ПВР в нескольких районах Приморского края. В наиболее пострадавшие районы спасатели при помощи авиации доставляют гуманитарную помощь. За несколько дней было доставлено 62 тонны гуманитарной помощи – воды, продуктов и предметов первой необходимости.

В результате тайфуна Лайонрок, обрушившегося на Приморье, в крае выпала трехмесячная норма осадков, в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов, в Приморском крае также был введен режим ЧС федерального уровня.

В настоящий момент в Приморье пришел еще один циклон, объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории края.