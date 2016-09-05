Ле Пен поздравила правую партию евроскептиков с победой над Меркель

Ce qui était impossible hier est devenu possible : les patriotes de l'AFD balaient le parti de Mme Merkel. Toutes mes félicitations ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 сентября 2016 г.

Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен поздравила правую партию евроскептиков «Альтернатива для Германии» с победой над блоком канцлера Германии Ангелы Меркель.

«То, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало возможным: патриоты из «Альтернативы для Германии» смели партию Меркель. Мои поздравления!» - написала Ле Пен в Twitter.

Согласно данным экзит-полов, на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания первое место заняла Социал-демократическая партия Германии (30,5% голосов избирателей), на втором месте оказалась партия «Альтернатива для Германии» (21%). Христианско-демократический союз Ангелы Меркель занял третье место (19%).

Евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из шестнадцати и впервые в истории опережают партию Ангелы Меркель на региональных выборах.