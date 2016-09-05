Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Ле Пен поздравила правую партию евроскептиков с победой над Меркель

«Альтернатива для Германии» обогнала Христианско-демократический союз на региональных выборах

Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен поздравила правую партию евроскептиков «Альтернатива для Германии» с победой над блоком канцлера Германии Ангелы Меркель.

«То, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало возможным: патриоты из «Альтернативы для Германии» смели партию Меркель. Мои поздравления!» - написала Ле Пен в Twitter.

Согласно данным экзит-полов, на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания первое место заняла Социал-демократическая партия Германии (30,5% голосов избирателей), на втором месте оказалась партия «Альтернатива для Германии» (21%). Христианско-демократический союз Ангелы Меркель занял третье место (19%).

Евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из шестнадцати и впервые в истории опережают партию Ангелы Меркель на региональных выборах.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Ле Пен поздравила правую партию евроскептиков с победой над Меркель

«Альтернатива для Германии» обогнала Христианско-демократический союз на региональных выборах

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке