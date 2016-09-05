Подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурге добровольно явился в полицию

Подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке города Екатеринбург добровольно явился в полицию. Он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, устроивших массовые беспорядки 3 сентября на улице Депутатской.

«Примерно в 06.30 (4.30 мск) подозреваемый добровольно явился в дежурную часть ГУ МВД в сопровождении лиц, представившихся его соседями, и представителей ряда СМИ. Он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые, по его словам, в количестве более 20 человек вечером 3 сентября устроили массовые беспорядки на улице Депутатской с применением оружия, сопровождавшиеся насилием в отношении него», — приводят «РИА Новости» слова заместителя руководителя пресс-службы управления МВД по Свердловской области Нины Пелевиной.

Пелевина добавила, что заявление было зарегистрировано. Кроме того, был вызван представитель Следственного комитета, «которому передали данного гражданина».

Напомним, неизвестный устроил стрельбу вечером 3 сентября на улице Депутатской в Ленинском районе Екатеринбурга. В результате инцидента, пострадали девять человек, двое из которых скончались. Пострадавшим от 17 до 34 лет, все раненые госпитализированы. Погибшим было 28 и 27 лет, говорится в сообщении Следственного управления СКР по Свердловской области.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «убийство двух лиц» и «незаконный оборот оружия».