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КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

Информацию об этом распространило южнокорейское информагентство Ренхап

Северная Корея произвела пуск трех баллистических ракет, сообщило информагентство Ренхап.

По данным агентства, пуск был произведен в направлении Японского моря.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

Информацию об этом распространило южнокорейское информагентство Ренхап

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