КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

Информацию об этом распространило южнокорейское информагентство Ренхап
Северная Корея произвела пуск трех баллистических ракет, сообщило информагентство Ренхап.
По данным агентства, пуск был произведен в направлении Японского моря.
Северная Корея произвела пуск трех баллистических ракет, сообщило информагентство Ренхап.
По данным агентства, пуск был произведен в направлении Японского моря.
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