Инженеры Минобороны проводят разведку пострадавших районов Приморья

Также в населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
Инженерные подразделения Министерства обороны России проводят разведку районов Приморского края, где после тайфуна объявлена ЧС федерального уровня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Инженерные подразделения Минобороны России в Приморском крае проводят инженерную разведку дорог, мостов и дамб районах, пострадавших от паводка, для определения маршрутов доставки специальной техники и оказания помощи населению», — говорится в сообщении.
В материале также отмечается, что в настоящий момент в пострадавших населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Всего в пострадавших районах помощь оказывают 3,5 тысяч военных, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и 6 вертолетов.
Напомним, в результате тайфуна Лайонрок в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В настоящий момент в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.
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