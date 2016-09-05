Из Иркутска в Приморье прибыли 240 спасателей

Всего в ликвидации последствий паводка задействованы около 19 тыс. человек
Спасатели из Сибири в количестве 240 человек пополнили группировку МЧС России, занятую на ликвидации последствий паводка в Приморье. Как передает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Приморского края, сотрудники спасательного ведомства прибыли из Иркутской области.
«240 человек личного состава с плавсредствами и необходимым оборудованием самолетами МЧС России передислоцированы из сибирских регионов в Приморский край. Спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, заниматься доставкой продуктов и медикаментов, патрулировать затопленные населенные пункты, контролировать состояние дамб и других защитных сооружений», - приводит агентство сообщение ведомства.
В настоящее время в аварийно-спасательных работах в зоне ЧС задействованы около 19 тыс. человек, почти 1,2 тыс. единиц техники.
Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.
Ранее «Известия» писали, что в результате паводков в Приморском крае, в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссурийска, подтопленными оказались свыше 3,6 тыс. домов.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.