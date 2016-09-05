Из Иркутска в Приморье прибыли 240 спасателей

Спасатели из Сибири в количестве 240 человек пополнили группировку МЧС России, занятую на ликвидации последствий паводка в Приморье. Как передает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Приморского края, сотрудники спасательного ведомства прибыли из Иркутской области.



«240 человек личного состава с плавсредствами и необходимым оборудованием самолетами МЧС России передислоцированы из сибирских регионов в Приморский край. Спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, заниматься доставкой продуктов и медикаментов, патрулировать затопленные населенные пункты, контролировать состояние дамб и других защитных сооружений», - приводит агентство сообщение ведомства.

В настоящее время в аварийно-спасательных работах в зоне ЧС задействованы около 19 тыс. человек, почти 1,2 тыс. единиц техники.

Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.

Ранее «Известия» писали, что в результате паводков в Приморском крае, в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссурийска, подтопленными оказались свыше 3,6 тыс. домов.