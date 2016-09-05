Встреча Путина и Обамы началась на полях G20

Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама начали встречу на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Со стороны РФ в переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Предполагается, что на встрече будут затронуты вопросы международной повестки, в частности, ситуация в Сирии.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Обама в воскресенье несколько раз пообщались «на ногах», и условились провести отдельную встречу. При этом источник в российской делегации сообщил, что с предложением провести встречу выступил американский лидер.

«Группа двадцати» (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. Саммит G20 2016 года проходит 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу.



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