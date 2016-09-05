Лавров и Керри снова не договорились по Сирии

На встрече в Китае главы внешнеполитических ведомств двух стран не смогли согласовать сделку по сирийскому урегулированию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри не смогли согласовать сделку двух стран по Сирии. На встрече в понедельник на саммите «Группы двадцати» в Китае стороны не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса.
Лавров и Керри встречались и в воскресенье, но также не смогли достичь соглашения о российско-американском взаимодействии в борьбе с террористами в Сирии.
«Многие технические вопросы были разрешены, однако остается еще пара сложных тем. Мы продолжаем работать над их решением с учетом интересов обеих сторон», — сказал Керри по итогам воскресной встречи.
В начале сентября Лавров заявил, что с начала 2016 года они с Керри провели уже более 40 разговоров, назвав такое количество бесед беспрецедентным, напоминает «РИА Новости».
В понедельник на саммите G20 встречу проводят президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама. Как ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главной темой переговоров глав государств может стать ситуация в Сирии.
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