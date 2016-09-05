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В Приморье прогнозируют новые паводки

В предстоящие сутки в северных и восточных районах региона продолжатся сильные дожди

Дожди, пришедшие вместе с тайфуном «Немтеун», приведут к новым паводкам в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии.

В 12 районах Приморья с воскресенья на понедельник прошли сильные дожди. В предстоящие сутки в северных и восточных районах они продолжатся. В связи с этим на реках прогнозируется рост уровня воды с превышением критических отметок, сообщает агентство «РИА Новости».

Подъем уровня воды возможен на реках Дальнегорского, Кавалеровского, Тернейского и Ольгинского районов. В Михайловском районе на реках Абрамовка и Осиновка, а также в верхнем течении реки Илистая ожидается подъем уровня воды с выходом на уровень поймы или затоплением пойм рек.

Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В настоящий момент в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Приморье прогнозируют новые паводки

В предстоящие сутки в северных и восточных районах региона продолжатся сильные дожди

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