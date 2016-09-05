В Приморье прогнозируют новые паводки

В предстоящие сутки в северных и восточных районах региона продолжатся сильные дожди
Дожди, пришедшие вместе с тайфуном «Немтеун», приведут к новым паводкам в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии.
В 12 районах Приморья с воскресенья на понедельник прошли сильные дожди. В предстоящие сутки в северных и восточных районах они продолжатся. В связи с этим на реках прогнозируется рост уровня воды с превышением критических отметок, сообщает агентство «РИА Новости».
Подъем уровня воды возможен на реках Дальнегорского, Кавалеровского, Тернейского и Ольгинского районов. В Михайловском районе на реках Абрамовка и Осиновка, а также в верхнем течении реки Илистая ожидается подъем уровня воды с выходом на уровень поймы или затоплением пойм рек.
Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В настоящий момент в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.