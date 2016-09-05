Страны G20: Brexit добавит неопределенности в мировую экономику

Страны «Группы двадцати» (G20) признали, что выход Великобритании из Евросоюза добавит неопределённости в мировую экономику, однако считают, что у них достаточно средств, чтобы адекватно отреагировать на возможные последствия Brexit. Об этом говорится в проекте коммюнике G20, которое будет принято по итогам саммита.

«Результаты референдума в Великобритании добавляют неопределенности в мировую экономику. Однако страны G20 хорошо подготовлены, чтобы проактивно реагировать на потенциальные экономические и финансовые последствия референдума», – говорится в документе, сообщает «РИА Новости».

В коммюнике страны G20 также выразили надежду на то, что Великобритания в будущем останется близким партнером Евросоюза.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. За выход королевства из ЕС проголосовали 51,9% участников плебисцита, против высказались 48,1%.

Впоследствии более 4 млн человек подписали петицию с требованием провести повторный референдум. Однако Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Дэвида Кэмерона, исключила проведение еще одного голосования, заявив: «Brexit — значит Brexit». Тем не менее, сегодня в парламенте страны пройдут дебаты о повторном референдуме.

«Группа двадцати» (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. Саммит G20 проходит в эти дни в китайском городе Ханчжоу.