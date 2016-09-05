Северокорейские ракеты упали в море около японского острова Хоккайдо

Сообщений об ущербе морским судам пока не поступало
Северная Корея произвела в понедельник пуски трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Факт запуска подтвердило Управление погосударственной безопасности Японии. Подробности одальности полёта пока несообщаются.
По данным японского телеканала NTN, который ссылается на источники в правительстве, северокорейские баллистические ракеты упали в море в районе самого северного японского острова – Хоккайдо, предает «РИА Новости».
Всем судам в Японском море рекомендовано принять повышенные меры безопасности, а также при обнаружении обломков ракет не приближаться к ним и сообщить властям. Министр обороны Японии Томоми Инада прервала свой визит в военный лагерь Нэрима в Токио.
Правительство Японии заявило, что информации об ущербе, причиненном морским судам в связи с запуском ракет, пока не поступало. Сбором и анализом информации занимается специальный штаб, созданный в канцелярии премьер-министра Японии.
Ранее Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты, который был произведен 23 августа с подводной лодки КНДР. По мнению совета, такие действия являются грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям СБ ООН и дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. В Пхеньяне это заявление СБ ООН назвали сфабрикованным по подстрекательству США.
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