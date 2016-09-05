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Два взрыва прогремели в Тартусе на северо-западе Сирии

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате теракта в городе Хомс

Два взрыва прогремели на правительственной трассе на въезде в город Тартус на северо-западе Сирии. Об этом сообщил источник в ополчении города. 

«Поступила информация о двойном взрыве перед въездом в город Тартус, на правительственной трассе под мостом Арзуна», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее в понедельник очевидцы сообщили о теракте в сирийском городе Хомс на въезде в квартал Аз-Захра. По словам одного из них, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь за рулем автомобиля. По предварительным данным, погибли два человека, есть раненые

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Два взрыва прогремели в Тартусе на северо-западе Сирии

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате теракта в городе Хомс

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