Встреча Путина и Обамы на полях G20 завершилась

Президенты России и США обсудили ситуацию в Сирии и кризис на Украине
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу завершились.
«Встреча Путина и Обамы прошла хорошо. Переговоры продолжались долше, чем планировалось. Обсудили Сирию и Украину. Работа будет продолжена», — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча началась в 8.10 мск на полях саммита G20. Перед началом переговоров Путин и Обама обменялись рукопожатиями. На встрече с российской стороны также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Джон Керри. После часа переговоров дипломаты покинули комнату переговоров — Владимир Путин и Барак Обама продолжили общение один на один.
Напомним, саммит G20 в настоящий момент проходит в китайском городе Ханчжоу и завершится.
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