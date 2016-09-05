Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Встреча Путина и Обамы на полях G20 завершилась

Президенты России и США обсудили ситуацию в Сирии и кризис на Украине

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу завершились. 

«Встреча Путина и Обамы прошла хорошо. Переговоры продолжались долше, чем планировалось. Обсудили Сирию и Украину. Работа будет продолжена», — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча началась в 8.10 мск на полях саммита G20. Перед началом переговоров Путин и Обама обменялись рукопожатиями. На встрече с российской стороны также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Джон Керри. После часа переговоров дипломаты покинули комнату переговоров — Владимир Путин и Барак Обама продолжили общение один на один.

Напомним, саммит G20 в настоящий момент проходит в китайском городе Ханчжоу и завершится.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Встреча Путина и Обамы на полях G20 завершилась

Президенты России и США обсудили ситуацию в Сирии и кризис на Украине

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Пироженко

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке