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Миллиардер из Китая приобрел Boeing за $325 млн для личных нужд

Воздушное судно оборудовано с учетом личных предпочтений китайского бизнесмена

Миллиардер из Китая приобрел авиалайнер Boeing 787 Dreamliner за $325 млн. Бизнесмен, имя которого не раскрывается, купил воздушное судно для личных нужд.

Внутреннее пространство самолета оборудовано с учетом личных предпочтений владельца. На борту лайнера разместили гостиную, кухню, столовую, спальню и медицинский кабинет.

Длина самолета составляет около 60 м. На оборудование внутреннего пространства бизнесмен потратил около $100 млн, передает РЕН ТВ.

Dreamliner — новинка Boeing. Самолет предназначен для перевозки от 250 до 330 пассажиров. Разработчики утверждают, что новый самолет более экономичный, чем предыдущие модели.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Миллиардер из Китая приобрел Boeing за $325 млн для личных нужд

Воздушное судно оборудовано с учетом личных предпочтений китайского бизнесмена

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