Миллиардер из Китая приобрел Boeing за $325 млн для личных нужд

Миллиардер из Китая приобрел авиалайнер Boeing 787 Dreamliner за $325 млн. Бизнесмен, имя которого не раскрывается, купил воздушное судно для личных нужд.

Внутреннее пространство самолета оборудовано с учетом личных предпочтений владельца. На борту лайнера разместили гостиную, кухню, столовую, спальню и медицинский кабинет.

Длина самолета составляет около 60 м. На оборудование внутреннего пространства бизнесмен потратил около $100 млн, передает РЕН ТВ.



Dreamliner — новинка Boeing. Самолет предназначен для перевозки от 250 до 330 пассажиров. Разработчики утверждают, что новый самолет более экономичный, чем предыдущие модели.