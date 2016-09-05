Миллиардер из Китая приобрел Boeing за $325 млн для личных нужд

Воздушное судно оборудовано с учетом личных предпочтений китайского бизнесмена
Миллиардер из Китая приобрел авиалайнер Boeing 787 Dreamliner за $325 млн. Бизнесмен, имя которого не раскрывается, купил воздушное судно для личных нужд.
Внутреннее пространство самолета оборудовано с учетом личных предпочтений владельца. На борту лайнера разместили гостиную, кухню, столовую, спальню и медицинский кабинет.
Длина самолета составляет около 60 м. На оборудование внутреннего пространства бизнесмен потратил около $100 млн, передает РЕН ТВ.
Dreamliner — новинка Boeing. Самолет предназначен для перевозки от 250 до 330 пассажиров. Разработчики утверждают, что новый самолет более экономичный, чем предыдущие модели.
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