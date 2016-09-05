Задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве соседа по коммуналке

Молодой человек скончался от двух огнестрельных ранений
Полиция в Москве задержала 67-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего 28-летнего соседа по коммунальной квартире. Труп молодого мужчины был найден с двумя огнестрельными ранениями. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Инцидент произошел в воскресенье на севере Москвы в доме 19 по Локомотивному проезду, сообщает телеканал «360». Местные жители услышали стрельбу и крики о помощи в 16.48 и обратились в полицию.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Сообщается, что от двух огнестрельных выстрелов из помпового ружья он скончался на месте.
«Установлено, что в ссоре задержанный из помпового ружья произвел два выстрела в соседа, который от полученных ранений скончался на месте», — передает «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.
Пенсионер 1949 года рождения, проживающий в одной коммунальной квартире с погибшим, задержан по подозрению в убийстве.
Труп молодого человека направили в бюро судмедэкспертизы.
По факту убийства проводится проверка. Выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.
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