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Задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве соседа по коммуналке

Молодой человек скончался от двух огнестрельных ранений

Полиция в Москве задержала 67-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего 28-летнего соседа по коммунальной квартире. Труп молодого мужчины был найден с двумя огнестрельными ранениями. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в воскресенье на севере Москвы в доме 19 по Локомотивному проезду, сообщает телеканал «360». Местные жители услышали стрельбу и крики о помощи в 16.48 и обратились в полицию. 

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Сообщается, что от двух огнестрельных выстрелов из помпового ружья он скончался на месте.

«Установлено, что в ссоре задержанный из помпового ружья произвел два выстрела в соседа, который от полученных ранений скончался на месте», — передает «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.

Пенсионер 1949 года рождения, проживающий в одной коммунальной квартире с погибшим, задержан по подозрению в убийстве.

Труп молодого человека направили в бюро судмедэкспертизы. 

По факту убийства проводится проверка. Выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве соседа по коммуналке

Молодой человек скончался от двух огнестрельных ранений

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