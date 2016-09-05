Песков: до встречи в «нормандском формате» предстоит много работы

Прежде чем окончательно определиться с проведением встречи в «нормандском формате», предстоит много работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что новые переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшие недели. На своей странице в Facebook Олланд написал, что есть договоренность организовать саммит Германии, Франции, России и Украины.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла на саммите G20 в китайском Ханчжоу в минувшее воскресенье, Олланд заявил, что хочет обсудить дальнейшее взаимодействие в «нормандском формате».

Напомним, «формат» (Россия, Украина, Германия и Франция) был запущен для поддержки урегулирования украинского кризиса — в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных восточных республик ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,5 тыс.человек.

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