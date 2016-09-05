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Владимир Путин проведет встречу с королем Бахрейна 6 сентября в Москве

Президент России и Хамад бен Иса Аль Халиф обсудят борьбу с международным терроризмом

Президент России Владимир Путин проведет встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом во вторник, 6 сентября, в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента России.

Кроме того, предполагается, что на переговорах будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Также планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых на февральской встрече лидеров в Сочи, и наметить ориентиры для дальнейшей совместной работы по наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях. 

По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Владимир Путин проведет встречу с королем Бахрейна 6 сентября в Москве

Президент России и Хамад бен Иса Аль Халиф обсудят борьбу с международным терроризмом

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