Владимир Путин проведет встречу с королем Бахрейна 6 сентября в Москве

Президент России и Хамад бен Иса Аль Халиф обсудят борьбу с международным терроризмом
Президент России Владимир Путин проведет встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом во вторник, 6 сентября, в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента России.
Кроме того, предполагается, что на переговорах будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Также планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых на февральской встрече лидеров в Сочи, и наметить ориентиры для дальнейшей совместной работы по наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях.
По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.
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