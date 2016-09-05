В Москве из-за ливней метро переведено на усиленный режим работы

Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за дождей.

Информация о том, какие именно службы метрополитена имеются в виду, не приводится, сообщает телеканал «360».

Ранее «Известия» сообщали, что в понедельник в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности погодных явлений. Это связано с ожидаемыми сильными дождями.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в столичном регионе может выпасть до 16 мм осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы (65 мм).

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