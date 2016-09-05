Рафаэль Надаль не вышел в 1/4 финала US Open, проиграв Лукасу Пуйе

Француз Лукас Пуйе обыграл в четвертом круге Открытого чемпионата США

двукратного победителя US Open испанца Рафаэля Надаля.



Во встрече, продолжавшейся 4 часа 11 минут, Пуйе, посеянный на турнире под 24-м номером, победил четвертую ракетку турнира со счетом 6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).



Француз уверенно атаковал и справа, и слева, отгоняя соперника далеко за заднюю линию, а также бегал к сетке, пишет «Спорт-Экспресс». Однако испанец тоже был очень активен и выиграл 52 очка.



Четырехчасовая борьба теннисистов не выявила победителя, судьба путевки в четвертьфинал решалась на тай-брейке. Сначала со счетом 6:3 повел Пуйе, Надаль взял следующие три очка, однако при 6:6 он послал мяч в сетку вместо того, чтобы положить его в открытый корт. Таким образом, Пуйе удалось реализовать четвертый матчбол, который он завершил долгим розыгрышом ударом в линию.



Многие назвали этот матч лучшим в этом турнире.



В четвертьфинале соперником Пуи станет его соотечественник Гаэль Монфис (10).

Завершится Открытый чемпионат США по теннису 11 сентября. В этом году турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии «Большого шлема».

Общий призовой фонд турнира составляет $46,3 млн.



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