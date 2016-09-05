Рафаэль Надаль не вышел в 1/4 финала US Open, проиграв Лукасу Пуйе

Поединок длился 4 часа 11 минут
Фото: TASS/Zuma/Panoramic
Француз Лукас Пуйе обыграл в четвертом круге Открытого чемпионата США
двукратного победителя US Open испанца Рафаэля Надаля.
Во встрече, продолжавшейся 4 часа 11 минут, Пуйе, посеянный на турнире под 24-м номером, победил четвертую ракетку турнира со счетом 6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).
Француз уверенно атаковал и справа, и слева, отгоняя соперника далеко за заднюю линию, а также бегал к сетке, пишет «Спорт-Экспресс». Однако испанец тоже был очень активен и выиграл 52 очка.
Четырехчасовая борьба теннисистов не выявила победителя, судьба путевки в четвертьфинал решалась на тай-брейке. Сначала со счетом 6:3 повел Пуйе, Надаль взял следующие три очка, однако при 6:6 он послал мяч в сетку вместо того, чтобы положить его в открытый корт. Таким образом, Пуйе удалось реализовать четвертый матчбол, который он завершил долгим розыгрышом ударом в линию.
Многие назвали этот матч лучшим в этом турнире.
В четвертьфинале соперником Пуи станет его соотечественник Гаэль Монфис (10).
Завершится Открытый чемпионат США по теннису 11 сентября. В этом году турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии «Большого шлема».
Общий призовой фонд турнира составляет $46,3 млн.
Читайте далее:
Курбан Бердыев подпишет новый контракт с «Ростовом»
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.