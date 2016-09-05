Путин и Обама обсудили Сирию и Украину на G20

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Барак Обама провели личную встречу в ходе переговоров на саммите G20 в Китае. Они обсудили сирийский вопрос и Украину. По данным пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча прошла хорошо, президенты двух стран даже успели пообщаться один на один.

Двусторонние переговоры

Переговоры лидеров двух государств прошли в Международном выставочном центре в Ханчжоу, причем длились они более часа.

Путин и Обама договорились о встрече с глазу на глаз в воскресенье, 4 сентября, тогда они несколько раз успели пообщаться «на ногах», и президент США предложил встретиться отдельно. Об этом пишет «РИА Новости».

Со стороны России во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров. От США на переговорах также присутствовал госсекретарь Джон Керри.

Общались больше часа

По итогам встречи Дмитрий Песков рассказал, что переговоры затянулись на большее время, чем планировалось.

«Немного задержались. Обсуждали Сирию, главным образом, и Украину. После этого Обама с Путиным переговорили с глазу на глаз»,— уточнил он.

По словам Пескова, встреча прошла хорошо, а работа в дальнейшем будет продолжена.

Разговор наедине

Представители России и США покинули зал переговоров через 70 минут после начала переговоров, а Путин и Обама остались там наедине.

С глазу на глаз успели пообщаться и Сергей Лавров с Джоном Керри — они обсуждали что-то у входа в зал переговоров. «Известия» писали, что накануне представители России и США уже вели переговоры по сирийскому вопросу и так и не смогли договориться.