Серия терактов в Сирии унесла жизни более 20 человек

Сообщается, что целью атак террористов стали сирийские правительственные и военные объекты
В результате серии взрывов в нескольких городах Сирии погибло не менее 21 человека, десятки ранены.
Как сообщает Daily Mail, целью взрывов были сирийские правительственные и военные объекты. Так, сначала два взрыва прогремели на правительственной трассе на въезде в город Тартус на северо-западе Сирии.
Государственное телевидение сообщает, что сначала взорвался заминированный автомобиль. После этого террорист-смертник взорвал пояс шахида в толпе, которая пыталась помочь раненым после первого взрыва. В результате двойного теракта погибло 11 человек. Не менее 45 получили ранения.
Еще два человека погибли и четверо получили ранения при взрыве в городе Хомс на западе Сирии. Там также взорвался автомобиль.
Еще один взрыв прогремел около дороги Аль-Собура, ведущей в Дамаск. Жертвами теракта стали три человека.
Государственные СМИ также сообщили о взрыве в городе Эль-Хасака, находящемся на северо-востоке Сирии. По предварительным данным, погибли пять человек.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракты.
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