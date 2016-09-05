Путин не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2018 году

По словам президента, говорить об этом сейчас преждевременно
Владимир Путин пока не решил, примет ли участие в президентских выборах в России в 2018 году. Об этом российский лидер заявил в интервью агентству Bloomberg.
«Сейчас мы находимся на пороге парламентских выборов. После них до выборов президента будет еще два года. Так что пока рано говорить об этом. В современном, быстро меняющемся мире это попросту вредно. Мы должны повышать качество жизни людей, развивать экономику и социальную сферу, а также повышать обороноспособность страны. В зависимости от выполнения этих задач станет понятно, как будет организована президентская кампания-2018 и кто должен принять в ней участие. Я пока ничего для себя не решил», — заявил Путин.
Президент добавил, что будущий российский лидер должен быть достаточно молодым человеком, но в то же время достаточно зрелым.
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