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Путин рассказал о том, чем занимаются его дочери

По словам президента России, его дочери заняты благородными и нужными видами деятельности

Президент России Владимир Путин рассказал о том, чем занимаются его дочери.

«Они молоды, но уже достаточно взрослые для того, чтобы определять свое будущее сами. Насколько я понимаю, они уже сделали этот выбор. Мои дочери занимаются наукой и еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют, что это необходимо. Они получают радость от своей работы, и это делает меня счастливым», — приводит агентство Bloomberg слова президента России.

В декабре 2015 года в рамках большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о том, что его дети живут в России, получали образование здесь и никогда никуда не выезжали на постоянное место жительства. Тогда президент отмечал, что не собирается говорить о том, чем занимаются его дочери, в том числе по соображениям безопасности. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Путин рассказал о том, чем занимаются его дочери

По словам президента России, его дочери заняты благородными и нужными видами деятельности

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