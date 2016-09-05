Астероид назвали в честь Фредди Меркьюри в день его 70-летия

Международный астрономический союз присвоил имя легендарного музыканта астероиду, открытому в 1991 году
В честь 70-летнего юбилея Фредди Меркьюри назвали астероид его именем. Международный астрономический союз присвоил имя легендарного музыканта астероиду, открытому в 1991 году.
5 сентября солисту группы Queen исполнилось бы 70 лет. В честь этого события Международный астрономический союз назвал небесное тело именем Меркьюри.
Об этом сообщил гитарист коллектива Брайан Мей на вечеринке в честь юбилея певца. Торжество состоялось в месте Монтре в Швейцарии, где Меркьюри провел 13 лет, сообщают Дни.ру.
Фредди Меркьюри — британский музыкант парсийского происхождения. В 2002 году он вошел в список «100 величайших британцев», опроса, организованного BBC.
Меркьюри умер 24 ноября 1991 года от бронхопневмонии.
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