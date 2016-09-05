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Понедельник,
5 сентября
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Полиция выписала административные протоколы поджигателям «Интера»

Подозреваемые отпущены, среди них, как отмечается, участники конфликта в Донбассе и «профессиональные провокаторы»

Киевская полиция отпустила всех восьмерых подозреваемых в поджоге одного из зданий телеканала «Интер» на улице Щусева, выписав административные протоколы. 

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, которая сказала об этом эфире украинского телеканала NewsOne.

Как отмечал представитель МВД Артем Шевченко, среди задержанных было несколько участников боевых действий в Донбассе, а также известные «профессиональные провокаторы».

По словам Деканоидзе, пожар охватил площадь 60 кв. м. За медицинской помощью обратились четыре человека.

«Сегодня я буду лично заслушивать отчеты по произошедшему», — заявила глава нацполиции.

Накануне перед телестудией «Интера» проходил митинг, участники которого начали расставлять палатки и жечь покрышки. Спустя некоторое время в здание полетели дымовые шашки, а очевидцы, рассказывающие о беспорядках в соцсетях, упоминают и «коктейли Молотова».  

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что «есть основания для открытия дел по статьям «Хулиганство» и «Умышленная порча имущества». В то же время он выдвинул версию, согласно которой организовать поджог могли и сами сотрудники СМИ.

Сейчас вокруг здания телеканала выстроен двухметровый забор, возле него вновь проходит митинг.


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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Полиция выписала административные протоколы поджигателям «Интера»

Подозреваемые отпущены, среди них, как отмечается, участники конфликта в Донбассе и «профессиональные провокаторы»

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