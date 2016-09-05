Число жертв двойного теракта в сирийском Тартусе увеличилось до 30

Не менее 45 человек пострадали
Число жертв двойного теракта в городе Тартус на западе Сирии увеличилось до 30. Как минимум 45 человек получили ранения, сообщило государственное телевидение САР.
Напомним, два взрыва прогремели в понедельник на правительственной трассе под мостом Арзуна.
Ранее в понедельник «Известия» писали о не менее 20 погибших и десятках раненых в результате серии терактов в САР. Кроме Тартуса взрывы произошли в городах Хомс и Хасеке, а также в пригороде Дамаска. К настоящему моменту общее число жертв превысило 50.
Сообщалось, что целью взрывов были сирийские правительственные и военные объекты. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.
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