Число жертв двойного теракта в сирийском Тартусе увеличилось до 30

Число жертв двойного теракта в городе Тартус на западе Сирии увеличилось до 30. Как минимум 45 человек получили ранения, сообщило государственное телевидение САР.

Напомним, два взрыва прогремели в понедельник на правительственной трассе под мостом Арзуна.

Ранее в понедельник «Известия» писали о не менее 20 погибших и десятках раненых в результате серии терактов в САР. Кроме Тартуса взрывы произошли в городах Хомс и Хасеке, а также в пригороде Дамаска. К настоящему моменту общее число жертв превысило 50.

Сообщалось, что целью взрывов были сирийские правительственные и военные объекты. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.