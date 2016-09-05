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«Монах и бес» в Барвихе. Фотогалерея

Вера Алентова, Владимир Меньшов, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков на светской премьере картины

Фото: пресс-служба «Наше кино»

Режиссер Николай Досталь представил столичной публике свой фильм «Монах и бес» — единственную российскую картину, вошедшую в конкурсную программу ММКФ-2016. В противовес пафосным событиям проходящего сейчас Венецианского кинофестиваля российская премьера картины выглядела довольно скромно. Впрочем, отсутствие внешней роскоши сполна компенсировали статусные гости. На показе появился лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов в сопровождении актрисы Веры Алентовой, а также звезды «Левиафана» Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, два года назад покорившие зрителей Каннского киносмотра.

Перед показом на сцене выступили создатели картины и исполнители главных ролей. Вопреки серьезной теме, герои вечера представили фильм с юмором. 

«Монах и бес» — фантастическая история, повествующая о новом насельнике Иване Семеновиче, появившемся в мужском монастыре. Монах появляется не один, а с темными силами, которые материализуются в лице беса Легиона. Последний избрал Ивана объектом своего дьявольского внимания. Искушая его, нечистый пытается сбить православного мужа с пути служения Богу.

"Монах и бес"

 

Актриса Анастасия Денисова

Фото: пресс-служба «Наше кино»

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

«Монах и бес» в Барвихе. Фотогалерея

«Монах и бес» в Барвихе. ФотогалереяВера Алентова, Владимир Меньшов, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков на светской премьере картины

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