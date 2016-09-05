Гендиректор сгоревшей в Москве типографии явился с повинной в СК

Продолжается поиск главного инженера Антона Яцкова
Генеральный директор типографии «Печатный экспресс» Сергей Москвин, на территории которой погибли 17 человек во время пожара, явился с повинной в следственные органы. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен в ближайшее время. Продолжается розыск главного инженера типографии. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета России.
Сергей Москвин принял решение явиться с повинной после того, как следствие собрало доказательства совершенных нарушений. «В настоящее время с ним проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, в том числе местонахождения главного инженера Антона Яцкова», — цитирует «ТВ Центр» сообщение СКР.
Напомним, возгорание в одном из складских помещений, принадлежащих типографской компании «Печатный экспресс», расположенных на Алтуфьевском шоссе, возникло утром 27 августа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Жертвами инцидента стали 17 человек — 14 гражданок Киргизии и трое жителей РФ.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
Тела 16 человек были обнаружены в ходе ликвидации пожара, еще один скончался в больнице. Большинство погибших — девушки, у большинства из них не было действующей регистрации в Москве. Гендиректор и инженер типографии были объявлены в розыск.
29 августа был объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.
Расследование уголовного дела продолжается.
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