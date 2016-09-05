Стажерка посольства Испании в Москве заявила об изнасиловании сирийцем

Стажерка посольства Испании в Москве заявила полицейским, что была изнасилована в субботу мужчиной, с которым она познакомилась в столичном ночном клубе. По словам потерпевшей, насильственные действия сексуального характера гражданин Сирии совершил по отношению к ней в гостинице.



Правоохранительные органы обнаружили в гостиничном номере, который указала девушка, 32-летнего сирийца, сообщает РЕН ТВ. Мужчина работает в энергетической компании, а в Москве находится с середины августа этого года в рабочей командировке.

По словам потерпевшей, она не помнит название клуба, в котором состоялось знакомство, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

