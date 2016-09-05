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Понедельник,
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В Москве у станций метро заработали мобильные прививочные пункты

В понедельник добровольную вакцинацию от гриппа уже прошли более 200 человек

В Москве у станций метро открылись мобильные прививочные пункты. На утро понедельника бесплатную вакцинацию от гриппа уже прошли более 200 человек. 

Вакцинация проводится для всех граждан РФ, достигших 18-летнего возраста, при предъявлении паспорта и полиса ОМС, передает телеканал «360». Все, кто ее прошел, получат сертификаты установленной формы. 

Мобильные пункты расположены в специально оборудованных санитарных автомашинах. Они установлены у входа 12 станций московской подземки. 

Мобильные пункты расположены у станций метро: «Тульская», «Царицыно», «Домодедовская», «Перово», «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Петровско-Разумовская», «Речной вокзал», «Бауманская», «Тушинская», «Молодежная» и «Теплый Стан».

«Известия» ранее сообщали, что во время прививочной кампании 2016 года планируется привить более 5 млн человек, что на 700 тыс. человек больше предыдущего сезона.

Пройти бесплатную вакцинацию можно будет по будням с 8.00 до 20.00, по субботам — с 9.00 до 18.00, а по воскресеньям — с 9.00 до 16.00. Мобильные прививочные пункты будут работать до 1 ноября. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Москве у станций метро заработали мобильные прививочные пункты

В понедельник добровольную вакцинацию от гриппа уже прошли более 200 человек

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