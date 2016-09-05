В Ростуризме рассказали о безопасности на курортах Египта

Ранее сообщалось, что в случае окончательного согласования технических условий первый борт с туристами из РФ отправится в Египет уже во второй половине октября
Замглавы Ростуризма Николай Королев в интервью ТАСС заявил, что многие вопросы, касающиеся обеспечения безопасности россиян на курортах Египта, в настоящий момент решены.
Напомним, что 29 августа Министерство транспорта России получило уведомление о соответствии требованиям безопасности аэропорта Каира. Специалисты из РФ посетят Египет в первой декаде сентября.
Ранее сообщалось, что в случае окончательного согласования технических условий первый борт с туристами из РФ отправится в Египет уже во второй половине октября.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта на борту пассажирского лайнера A321 компании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, когда на его борту прогремел взрыв. В самолете находились 224 человека, все они погибли.
1 сентября 2016 года по настоянию Следственного комитета РФ международная комиссия по расследованию террористического акта на борту российского Airbus A321 приступила к выкладке фрагментов самолета.
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