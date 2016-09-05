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Понедельник,
5 сентября
2016 года
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ВКП заявил о невозможности межсирийских переговоров в ближайшее время

В комитете также подтвердили получение письма спецпредставителя США по Сирии об условиях сделки с Россией по урегулированию ситуации в стране

Межсирийские переговоры, скорее всего, не возобновятся в ближайшее время. Об этом заявил заместитель сирийского Высшего комитета по переговорам (ВКП, внешняя оппозиция) Джордж Сабра.

«Думаю, что вряд ли скоро будут переговоры (в Женеве. — ₽ед.). Спецпосланник ООН пока не назначал дату», — приводит его слова агентство Sputnik.

Сабра также подтвердил получение письма спецпредставителя США по Сирии Майкла Ратни об условиях сделки России и США по урегулированию ситуации в стране.

«Да, письмо спецпосланника действительно распространено в СМИ, это не секрет. Нет смысла обсуждать его содержание, так как договоренность между РФ и США не достигнута, это пока лишь ожидания», — отметил он.

Сабра добавил, что оппозиция будет приветствовать соглашение, если в нем будет содержаться требование остановить кровопролитие в Сирии.

Напомним, ранее СМИ опубликовали текст письма спецпредставителя США по Сирии Майкла Ратни группировкам сирийской оппозиции. В нем содержатся подробности сделки между Россией и США по Сирии, подразумевающей перемирие во всей стране. Однако это соглашение не было принято: встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Китае на саммите G20 в понедельник завершилась без установления четкой договоренности.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

ВКП заявил о невозможности межсирийских переговоров в ближайшее время

В комитете также подтвердили получение письма спецпредставителя США по Сирии об условиях сделки с Россией по урегулированию ситуации в стране

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