Уникальные экологичные технологии обсудят на конференции «УгольЭко»

Развитие экологически чистых угольных электростанций обсудят в Москве участники международной конференции «УгольЭко». Она пройдет 27–28 сентября на площадке Московского энергетического института.

Организаторы конференции называют ее целью изменить отношение к угольной генерации как к вредной для окружающей среды. В рамках мероприятия будут рассматриваться новейшие разработки в области сжигания угля и утилизации продуктов его горения. Главной темой станут технологии, позволяющие избавиться от золошлаковых отвалов, которые негативно влияют на экологию.

В конференции примут участие представители органов власти, топ-менеджеры ведущих российских и зарубежных энергетических компаний, представители научных исследовательских центров, ведущих проектных организаций и ассоциаций.

Конференция организуется НИУ «МЭИ» и консорциумом «Феникс», при поддержке Минэнерго, Минприроды, Российского энергетического агентства, Государственной думы, Совета Федерации, РСПП, профессиональных ассоциаций и общественных организаций.