Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин о ядерном конфликте с НАТО из-за Прибалтики: «это — полный бред»

Российский лидер подчеркнул, что угрозы нет, и все здравомыслящие люди это понимают

Президент РФ Владимир Путин в интервью Bloomberg назвал «полным бредом» опасения о возможном ядерном конфликте с НАТО. Он подчеркнул, что все здравомыслящие люди понимают, что такой угрозы нет.

«Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В странах НАТО сколько человек проживает? Где‑то 600 млн, да? А в России — 146 млн», — отметил президент.

По его словам, ссылки на угрозы со стороны России в отношении Прибалтики не имеют под собой никакого основания и являются «бредом».

«Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?» — сказал Путин, отметив, что это первое, но далеко не самое главное.

Самое главное, подчеркнул президент, заключается в том, что мы глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа.

«Вопреки воле народа ничего нельзя сделать, а некоторые наши партнеры как будто этого не понимают», — поделился глава государства.

В качестве примера Путин привел пример присоединения Крыма к России, где 70% этнических русских, «а все остальные говорят на русском языке как на родном».

«Этого стараются просто не видеть. В одном месте, в Косово, можно волю народа исполнить, а здесь нельзя. Это всё — политические игрища», — подчеркнул президент России.

По его словам, в Москве хотят, чтобы «влияние России было более заметным, существенным».

«Но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание. Влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — подытожил Путин.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Путин о ядерном конфликте с НАТО из-за Прибалтики: «это — полный бред»

Российский лидер подчеркнул, что угрозы нет, и все здравомыслящие люди это понимают

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Пироженко

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке