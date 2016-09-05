Путин о ядерном конфликте с НАТО из-за Прибалтики: «это — полный бред»

Президент РФ Владимир Путин в интервью Bloomberg назвал «полным бредом» опасения о возможном ядерном конфликте с НАТО. Он подчеркнул, что все здравомыслящие люди понимают, что такой угрозы нет.



«Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В странах НАТО сколько человек проживает? Где‑то 600 млн, да? А в России — 146 млн», — отметил президент.



По его словам, ссылки на угрозы со стороны России в отношении Прибалтики не имеют под собой никакого основания и являются «бредом».

«Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?» — сказал Путин, отметив, что это первое, но далеко не самое главное.



Самое главное, подчеркнул президент, заключается в том, что мы глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа.



«Вопреки воле народа ничего нельзя сделать, а некоторые наши партнеры как будто этого не понимают», — поделился глава государства.



В качестве примера Путин привел пример присоединения Крыма к России, где 70% этнических русских, «а все остальные говорят на русском языке как на родном».



«Этого стараются просто не видеть. В одном месте, в Косово, можно волю народа исполнить, а здесь нельзя. Это всё — политические игрища», — подчеркнул президент России.



По его словам, в Москве хотят, чтобы «влияние России было более заметным, существенным».



«Но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание. Влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — подытожил Путин.

