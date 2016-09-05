Путин заявил об усилении работы ЦРУ в России

ЦРУ располагает прослушивающими устройствами в России и усиливает работу в этом направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому агентству Bloomberg.

«Думаете, у ЦРУ нет подслушивающих устройств где-то у нас? Конечно, есть. Больше того, они еще усилили свою работу по этому направлению», — приводит агентство слова президента России.

При этом, отвечая на вопрос о том, что бы он хотел изменить в отношениях с западными странами в период своего президентства, Владимир Путин отметил, что не стал бы ничего менять.

«Нет, я бы ничего не стал делать по-другому. Думаю, что наши партнеры должны были бы сделать многое по-другому», — сказал он.

Президент также напомнил, что Россия после прекращения существования СССР открыла системы прослушивания в посольстве США в Москве.

«Ведь когда Советский Союз прекратил существование, образовалась новая Россия, мы просто открыли свои объятия для наших партнеров на Западе. Вспомните, чего стоил хотя бы такой жест, как открытие наших систем подслушивания в американском посольстве в Москве. Никто в ответ нам ничего подобного не сделал», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, заметил он, на 10 лет были прекращены полеты российской стратегической авиации вдоль границ США, при этом американские суда продолжили свои полеты.