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В Казахстане предотвратили теракт с пассажирским самолетом

Авиалайнер планировали угнать несколько радикалов

Несколько радикалов, собиравшиеся угнать пассажирский самолет для совершения террористического акта на территории Казахстана, задержаны. Об этом сообщили в местном Комитете по национальной безопасности.

Точное количество обезвреженных радикалов не уточняется, передает «РИА Новости».

Сообщается, что все они были пойманы в Алма-Атинской области, передает телеканал «Звезда».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Казахстане предотвратили теракт с пассажирским самолетом

Авиалайнер планировали угнать несколько радикалов

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