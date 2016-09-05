В Казахстане предотвратили теракт с пассажирским самолетом

Авиалайнер планировали угнать несколько радикалов
Несколько радикалов, собиравшиеся угнать пассажирский самолет для совершения террористического акта на территории Казахстана, задержаны. Об этом сообщили в местном Комитете по национальной безопасности.
Точное количество обезвреженных радикалов не уточняется, передает «РИА Новости».
Сообщается, что все они были пойманы в Алма-Атинской области, передает телеканал «Звезда».
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