В Италии из-под завалов извлекают тело 296-й жертвы землетрясения

В итальянском городе Аматриче из-под завалов извлекают тело 296-й жертвы землетрясения. Тело 26-летнего афганца обнаружили сотрудники национальной пожарной службы Италии.

Погибший — уроженец Афганистана получил в Италии статус политического беженца. До момента обнаружения он считался последним пропавшим без вести при землетрясении.

Ранее стало известно, что среди погибших есть полуторагодовалая дочь россиянки, постоянно проживающей в Италии.

Девочка по имени Элиза гостила в Аматриче у своей бабушки. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», родители надеялись до последнего, что бабушка с малышкой выжили и были госпитализированы.

Президент Ассоциации «Российско-итальянская молодежь» Ирина Осипова сообщила, что похоронят девочку в Риме во вторник или в среду.

На данный момент организация объявила благотворительный сбор для россиянки, потерявшей ребенка.

Мощное землетрясение произошло в ночь на 24 августа в центральной части Италии. Стихийное бедствие остановило без крова более 3 тыс. человек.

