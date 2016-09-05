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В Италии из-под завалов извлекают тело 296-й жертвы землетрясения

Спасатели обнаружили тело молодого афганца в полностью разрушенном городе Аматриче

В итальянском городе Аматриче из-под завалов извлекают тело 296-й жертвы землетрясения. Тело 26-летнего афганца обнаружили сотрудники национальной пожарной службы Италии.

Погибший — уроженец Афганистана получил в Италии статус политического беженца. До момента обнаружения он считался последним пропавшим без вести при землетрясении.

Ранее стало известно, что среди погибших есть полуторагодовалая дочь россиянки, постоянно проживающей в Италии.

Девочка по имени Элиза гостила в Аматриче у своей бабушки. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», родители надеялись до последнего, что бабушка с малышкой выжили и были госпитализированы.

Президент Ассоциации «Российско-итальянская молодежь» Ирина Осипова сообщила, что похоронят девочку в Риме во вторник или в среду.

На данный момент организация объявила благотворительный сбор для россиянки, потерявшей ребенка.

Мощное землетрясение произошло в ночь на 24 августа в центральной части Италии. Стихийное бедствие остановило без крова более 3 тыс. человек. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Италии из-под завалов извлекают тело 296-й жертвы землетрясения

Спасатели обнаружили тело молодого афганца в полностью разрушенном городе Аматриче

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