«WADA и МОК не смогут отнять у России чемпионат мира по биатлону»

На конгрессе Международного союза биатлонистов, прошедшем 4 сентября в молдавском Кишиневе, определилась страна — хозяйка чемпионата мира по биатлону 2021 года. По итогам выборов 25 из 49 делегатов отдали свои голоса в пользу России. Тюмень опередила в борьбе словенскую Поклюку и чешский Нове-Место.

Выбор России хозяйкой чемпионата мира по биатлону в 2021 году вызвал огромный резонанс в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовали не проводить новые соревнования в нашей стране из-за антидопинговых расследований в отношении российских спортсменов.



Из-за этой рекомендации международные федерации по зимним видам спорта уже успели заморозить подготовку крупных турниров, которые должна была принять Россия в наступающем сезоне, — этап Гран-при по фигурному катанию в Москве, этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, этапы Кубка мира по фристайлу в Миассе и Москве, а также этапы Кубка мира по сноуборду в Москве и Казани.

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов прокомментировал «Известиям» результаты выборов и признался, что они прошли в довольно напряженной обстановке.

— Вряд ли хоть один международный союз захочет выглядеть полными идиотами, чтобы сначала принять решение, а потом его отменить, — заявил Бойцов. — Если бы руководство Международного союза биатлонистов (IBU) настолько боялось рекомендаций WADA и МОКа, а также возможных политических последствий, они бы не стали принимать такое решение. Президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что Тюмень достойна провести чемпионат мира и выборы были честными. К тому же они были весьма непростыми: мы получили 25 голосов, что является допустимым минимумом для победы. Если бы мы набрали всего на один голос меньше, был бы назначен второй тур. Но решение принято на конгрессе IBU, и отменить его может только новый конгресс, который состоится через два года. Бессеберг на эту тему высказался достаточно четко, а все остальные разговоры нас не волнуют. Позиции России в биатлоне сильны, свой авторитет мы не растеряли и получаем престижный турнир.



Также Бойцов внес ясность и в ситуацию с возможным отстранением России от участия в ближайших Кубках мира по биатлону.

— Норвежская сторона обращалась к Бессебергу с вопросом о пересмотре календаря, — продолжил Бойцов. — Президент международного союза четко ответил им, что календарь пересматриваться не будет. Мы заявляли не сборную и не команду, подавалась заявка на проведение соревнований. На каком основании эту заявку оспаривать? Мы же не можем подозревать в принятии допинга стадионы.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий-Титовец уверена, что выбор Тюмени городом проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года вполне логичен и очевиден.

— Я прекрасно знакома с инфраструктурой в Тюмени, — рассказала «Известиям» Богалий-Титовец. — В этом городе прекрасные условия для проведения такого великолепного праздника спорта. Были небольшие опасения насчет возможности назначения нашей страны хозяйкой чемпионата, но теперь решение уже принято, и менять его никто не будет. WADA и МОК не смогут отменить наш домашний чемпионат.

Прославленная спортсменка также призналась, что выступления на родине очень помогают спортсменам.

— Я никогда не забуду той бешеной поддержки российских болельщиков, когда мы выступали в Ханты-Мансийске, — поделилась титулованная спортсменка. — Они гонят тебя вперед, заставляют выкладываться на все 100 процентов. Это великолепные эмоции, которые остаются в памяти на всю жизнь. Главное — не перестараться и не переусердствовать от излишнего желания порадовать тех, за кого болеешь.

Напомним, ближайший чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля 2017 года.

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