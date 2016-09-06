«Даже адвокаты UFC не смогли помочь мне получить визу США»

10 сентября в рамках турнира UFC 203 в американском городе Кливленд штата Огайо должен был состояться бой россиянина Майрбека Тайсумова и американца Ника Лентса. Однако в последний момент один из самых ожидаемых поединков турнира сорвался. Причиной этому стал отказ в выдаче американской визы 28-летнему бойцу из России.



Причина, по которой UFC, даже как компания с мировым именем, не смогла обеспечить своему спортсмену получение визы, остается неизвестной. Также интересен и тот факт, что в бою с 32-летним Лентсом российский боец мог установить рекорд лиги, победив пятым нокаутом подряд. Корреспондент «Известий» пообщался с Майрбеком Тайсумовым и узнал, что он думает о сложившейся ситуации и дальнейшем развитии событий.



— Вам объяснили причины отказа в визе?



— Я чувствовал, что с американской визой могут возникнуть проблемы. В январе 2016 года я уже получил один отказ от посольства США. Тем не менее я ждал, что в этот раз визу все-таки дадут. Когда я звонил в посольство, мне говорили, что всё будет хорошо и нужно подождать. Мы вместе с моей командой пытались приложить для этого все усилия, но, к сожалению, ничего не вышло. Еще после своего последнего боя в Хорватии я говорил руководству UFC, что хочу провести следующий поединок в Германии. Но они очень хотели видеть меня в США и дали мне стопроцентную гарантию относительно визы. Обидно, что та работа, которая была проделана на тренировках, оказалась напрасной из-за бюрократических проблем.



— Почему представители UFC не смогли вам помочь, если они давали такие гарантии?



— Я сам этого не понимаю. Я видел, как они старались для того, чтобы бой состоялся. UFC даже наняла двух адвокатов, которые помогали мне разобраться с ситуацией. Они сделали всё что могли. Я благодарен UFC. То, что произошло, — не их вина.



— В предстоящем бою вы могли поставить рекорд UFC по количеству нокаутов подряд. Может быть, в этом и кроется одна из причин?



— Мне кажется это странным... Как будто кто-то действительно не хочет, чтобы я побил этот рекорд. Да и вообще у российских бойцов периодически возникают проблемы в UFC. Наверное, это происходит потому, что у нас нет задачи делать шоу — мы просто выходим на ринг и делаем свою работу. Видимо, кому-то это невыгодно.

— Может быть, в связи со сложившейся ситуацией стоит пригласить Лентса на ринг в Чечне?

— Я готов провести бой с Ником Лентсом где угодно. Но если бы удалось провести этот поединок в Чечне, я был бы счастлив. Хочется ощутить эту атмосферу на родной земле. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже говорил, что хочет провести турнир UFC в Грозном. Если он так сказал, значит, рано или поздно так и будет.

— Вы сумели полностью восстановиться после месяца Рамадана?

— Да, конечно. Я был полностью готов к бою. Провел полный курс подготовительных тренировок, и от этого история с визой становится еще более обидной. Я специально планировал бой именно на начало сентября, чтобы подойти к поединку в оптимальной кондиции.

— Правда ли, что вам предлагали бой с другим российским бойцом Магомедом Мустафаевым?

— Да. Сначала Магомеду предложили драться со мной, но он сразу же отказался. Потом с таким же предложением мне позвонил мой менеджер. Однако я тоже не стал рассматривать этот вариант, потому что Магомед — мой брат.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Дальше я могу только продолжать тренироваться и ждать, что решит UFC. Я готов к любому раскладу и выйду на ринг с любым соперником. Я очень прошу, чтобы мне дали бой уже в октябре — в Англии в городе Манчестер в рамках турнира UFC 204. Но в данный момент они не могут найти мне соперника. Очень много бойцов просто отказались от поединка со мной. Но представители UFC обещали, что им все-таки удастся подобрать мне противника.

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