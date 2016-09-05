Шойгу: Москва поддерживает действия Каира в борьбе с терроризмом

Москва поддерживает лидирующую позицию Египта в вопросе укрепления безопасности и стабильности на Севере Африки, сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

— Мы заинтересованы в лидирующей позиции Каира в укреплении региональной безопасности и стабильности на Севере Африки. Нацелены на дальнейшее поступательное развитие отношений между вооруженными силами России и Египта по всем направлениям в интересах поддержания безопасности наших стран, — приводит слова министра сайт оборонного ведомства. С соответствующим заявлением Сергей Шойгу выступил на совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По словам главы Минобороны РФ, Каир является важнейшим стратегическим партнером Москвы на территории Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, министр отметил, что в отношениях двух стран в последнее время отмечается подъем.

Сергей Шойгу пояснил, что Россия поддерживает меры, которые руководство Арабской Республики предпринимает для борьбы с международным терроризмом, включая шаги по нормализации ситуации на Синае. «Уверены, что нейтрализация действующих как на полуострове, так и на всей территории Египта экстремистских и террористических группировок отвечает интересам не только вашей страны, но и всего региона», — подчеркнул министр.

Вместе с тем глава Минобороны констатировал увеличение объема контрактов между сторонами в военно-технической сфере. «С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных вооруженных сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства», — поделился Сергей Шойгу.

Кроме того, министр отметил возможность взаимодействия двух стран в космической сфере. В частности, Сергей Шойгу назвал значимым событием подписание в мае 2016 года между правительствами двух стран протокола о предоставлении Арабской Республике Египет доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В свою очередь, министр обороны и военной промышленности Египта генерал-полковник Саид Ахмед Седки Собхи поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение в Москву и возможность обсудить пути развития ВТС двух стран.

— Наш сегодняшний визит является подтверждением результатов сотрудничества между политическими руководствами двух стран и плодом вашего визита в Египет, а также доказательством нашего общего желания осуществить новый прорыв на этом важном этапе стратегического сотрудничества, — подчеркнул Саид Ахмед Седки Собхи.

