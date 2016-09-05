Расследование по делу теракта в Актобе завершено: арестован 21 человек

Расследование по делу о теракте в Актобе завершено (столица Актюбинской области Казахстана), арестован 21 человек. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ).



«Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены на ознакомление. Всего возбуждено 77 уголовных дел, которые объединены в одно производство», — цитирует сообщение КНБ агентство «Новости-Казахстан».



Сообщается, что 21 фигурант заключен под стражу, а 10 «отказников» и три пособника находятся под защитой в связи с принятием мер безопасности.



Отмечается, что в отношении ликвидированных 18 террористов принято решение о прекращении уголовного преследования в связи с их смертью, они захоронены в соответствии с действующим законодательством.



«Следствием сделан вывод, что акт терроризма произошел спонтанно под идеологическим влиянием и по призыву официального представителя ДАИШ («Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ. — «Известия»)», — добавили в комитете.



Напомним, что группа вооруженных людей 5 июня совершила нападения на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Силовики, в свою очередь, ликвидировали 18 преступников и задержали девять человек.