Житель Нью-Йорка секатором обрезает селфи-палки туристов. Видео

Нарушитель общественного спокойствия называет себя Buddy Bolton
Житель Нью-Йорка, вооруженный огромным секатором, нападает на туристов города, обрезая им селфи-палки. Видеокадры своего необычного развлечения нарушитель общественного спокойствия, называющий себя Buddy Bolton, выкладывает в соцсети.
По словам мужчины, свои действия он не рассматривает как акции вандализма. Он якобы изучает таким образом реакцию людей, сообщает телеканал «Звезда».
Однако большинство жертв этого сомнительного эксперимента ошеломлены и шокированы хулиганскими выходками ньюйоркца, портящего их личное имущество в центральном парке города, у музея Metropolitan и у других достопримечательностей.
Люди негативно реагируют, ругаются на «исследователя», некоторые даже пытаются его догнать.
Пока ничего не известно о реакции правоохранительных органов Нью-Йорка на подобные шалости.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.