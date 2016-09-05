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Житель Нью-Йорка секатором обрезает селфи-палки туристов. Видео

Нарушитель общественного спокойствия называет себя Buddy Bolton

Житель Нью-Йорка, вооруженный огромным секатором, нападает на туристов города, обрезая им селфи-палки. Видеокадры своего необычного развлечения нарушитель общественного спокойствия, называющий себя Buddy Bolton, выкладывает в соцсети.  

По словам мужчины, свои действия он не рассматривает как акции вандализма. Он якобы изучает таким образом реакцию людей, сообщает телеканал «Звезда».

Однако большинство жертв этого сомнительного эксперимента ошеломлены и шокированы хулиганскими выходками ньюйоркца, портящего их личное имущество в центральном парке города, у музея Metropolitan и у других достопримечательностей. 

Люди негативно реагируют, ругаются на «исследователя», некоторые даже пытаются его догнать. 

Пока ничего не известно о реакции правоохранительных органов Нью-Йорка на подобные шалости.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Житель Нью-Йорка секатором обрезает селфи-палки туристов. Видео

Нарушитель общественного спокойствия называет себя Buddy Bolton

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